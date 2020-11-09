Межбанк: “карантин выходного дня” внесет свои коррективы

Четверг на валютном рынке пройдет очень динамично и с элементом интриги по дальнейшему поведению курса.

С одной стороны, клиенты нарастят свои объемы операций по доллару, которые были перенесены из-за выходной среды в США и работы украинского межбанка на ТОМе по этой валюте. При этом увеличится как спрос на валюту, так и её предложение. Спрос – за счет отложенных заявок, а предложение – из-за нарастающего дефицита свободной гривны у бизнеса перед периодом бюджетных платежей. С другой стороны, приближается конец недели и это отразится на активности рынка в целом.

Кроме этого, вчерашнее решение Кабмина о введении карантина “выходного дня” внесет свои коррективы в поведение всех участников торгов. Часть импортеров одежды и другого ширпотреба сократит покупку валюты на опасениях снижения объемов продаж из-за закрытия на выходные ТРЦ, части непродовольственных магазинов и т.д. Другие потенциальные покупатели валюты наоборот увеличат свои объемы сделок перед сезоном распродаж (особенно с учетом все большего ухода торговли в интернет), чтобы заранее закрыть по максимуму свои валютные обязательства в этот очень непростой период, когда есть неопределенность в развитии дальнейшей ситуации с коронавирусом.

Значительное число незапланированных и импульсивных решений покупателей и продавцов валюты после вчерашнего введения карантина “выходного дня” создает определенную угрозу для гривны на межбанке и делает курс очень зависимым от ситуативных решений крупных игроков. Это может преподнести новые сюрпризы по курсу доллара. Тем более, что уже вчера вечером спекулянты пытались по максимуму раскачать курс даже на условиях работы по доллару на ТОМе.

По прогнозам Finance.ua, 12 ноября объем операций на межбанке составит до $ 155-185 млн при заключении до 430-560 сделок.

Курсы межбанка по нашому прогнозу в четверг будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,35 гривен, евро – коридор 33,00 – 33,50 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10- 28,50 гривен, евро – коридор от 32,65 до 33,60 гривен.

Как и все последние дни, в кассах банков коридор по евро будет шире – 32,65 -33,60 гривен, а в обменниках финкомпаний значительно уже – 33,10 -33,40.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,18 / 28,19

евро – 33,11 / 33,12

Курсы валют на Межбанке

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