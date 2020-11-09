Импортеры сокращают покупку валюты из-за ужесточения карантина

Бизнес пересматривает свои планы и может начать сокращать поставки импортной продукции в Украину. Причиной является то, что население начинает экономить, опасаясь потери доходов и работы в связи с карантином.
Эксперт Идея Банка объяснил, что свою роль сыграло падение спроса на валюту со стороны импортеров на фоне новостей об усилении карантина.
“Новости о возможном карантине могут повлиять на импортеров потребительских товаров. Они будут ожидать, что снизится потребительская активность, и это может отразиться на их планах”, – подтвердила изданию аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.
Напомним, объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (90,680 млрд долларов).
По прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.
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