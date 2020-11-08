Межбанк: выходной в США повлиял и на украинский рынок

Выходная среда в США (День ветеранов) ожидаемо внесла свои коррективы в поведение участников украинского межбанка по доллару. Сделок по нему было достаточно мало. А основные операции совершались по евро и по рублю, с которыми клиенты банков работали в обычном формате расчетов “день в день”.

Нацбанку в такой ситуации не пришлось выходить на торги с интервенциями, а решение Кабмина о введении карантина “выходного дня” на период с 14 по 30 ноября – добавило некоторого драйва участникам рынка в последние три часа сессии. Кое-кто из клиентов начал спешно закрывать свои валютные обязательства уже не считаясь с работой по доллару на ТОМе, так как вынужден подстраиваться уже под новые реалии из-за этого решения властей. Именно коррекции поведения отдельных участников рынка в связи с новым вариантом карантина и привели к перекосу спроса и предложения по доллару на межбанке после обеда и позволили некоторым продавцам чуть вздернуть котировки к концу сессии.

Ход торгов

Торги по евро и рублю проходили в обычном формате и после обеда уже плавно снизили свои обороты.

По доллару в первой половине дня особой активности не наблюдалось. С небольшими отклонениями доллар с утренних 28,16/28,18 гривен к 11 часам чуть просел до 28,16/28,175 гривен, а к 12:00 ненадолго остановился на минимальной отметке по дню – 28,145/28,16.

Слухи, а затем и решение Кабмина о введении карантина “выходного дня” – привели к ситуативному оживлению клиентов ближе к обеду и к 13 часам курс уже вырос до 28,165/28,18 гривен и до 28,17/28,185 к 15 часам.

НБУ на торги не выходил, а спекулянты уже на совсем мелких суммах загнали котировки по доллару до 28,18/28,195 к концу сессии.

Главные события 11 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,16/28,18 до 28,18/28,195 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на торги.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1532 гривен, а официальный на 12 ноября установлен на отметке 28,161 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,17 / 28,18

евро – 33,14 / 33,15

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1756 / 1,1758

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