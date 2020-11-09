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Как дистанционно можно решать вопросы по электроснабжению

Как дистанционно можно решать вопросы по электроснабжению

Рассчитаться за электроэнергию без комиссии, передать показания счетчиков, получить консультации и заказать энергоэффективные товары можно не выходя из дома.

Об этом сообщает YASNO.

“Для безопасности клиентов и работников YASNO призывает избегать визитов в энергоофисы на время усиленного карантина. Если же консультация требует очного визита, учесть, что попасть в энергоофис можно исключительно после предварительной регистрации на сайте”, – говорится в сообщении.

Сервисы, которые помогут решить вопросы по электроснабжению и энергоэффективности дистанционно:

Записаться на визит в энергоофисы можно через простую форму на сайте. Для этого нужно выбрать тему обращения, энергоофис, указать свои контактные данные и выбрать дату и время визита. Также записаться на визит можно по телефонам контакт-центра и дополнительным телефонам для каждого энергоофиса.

“Мы призываем более опытных клиентов помочь пожилым людям также решать коммунальные вопросы через интернет. Именно люди пожилого возраста входят в группу риска и не всегда имеют доступ к интернету, однако очень дисциплинированно относятся к оплате за электроэнергию и передаче показаний счетчиков”, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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