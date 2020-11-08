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Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам

Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам

Кабинет Министров постановил выделить из “ковидного” фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

Об этом шла речь на заседании Кабмина.

Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 млн грн для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.

Финансирование будет проведено из “фонда борьбы с COVID-19 в качестве субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты”.

“Реализация предлагается путем сокращения объема расходов развития по программе развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, – отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В прошлом месяце на обеспечение кислородом 80% койкомест было направлено 572 млн грн, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По материалам Економічна Правда
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