Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам

Кабинет Министров постановил выделить из “ковидного” фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.
Об этом шла речь на заседании Кабмина.
Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 млн грн для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.
Финансирование будет проведено из “фонда борьбы с COVID-19 в качестве субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты”.
“Реализация предлагается путем сокращения объема расходов развития по программе развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, – отметил глава Минздрава Максим Степанов.
В прошлом месяце на обеспечение кислородом 80% койкомест было направлено 572 млн грн, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
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