Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам

Кабинет Министров постановил выделить из “ковидного” фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

Об этом шла речь на заседании Кабмина.

Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 млн грн для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.

Финансирование будет проведено из “фонда борьбы с COVID-19 в качестве субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты”.

“Реализация предлагается путем сокращения объема расходов развития по программе развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, – отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В прошлом месяце на обеспечение кислородом 80% койкомест было направлено 572 млн грн, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.