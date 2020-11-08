В октябре снизились цены на столичную недвижимость

По итогам октября 2020 года медианная цена на первичном рынке недвижимости Киева составляла 1048 дол. США/кв.м. Основное давление на рынок оказало снижение курса гривны к доллару (на 3,3% за сентябрь и октябрь).
Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua.
Цены на столичную недвижимость:
Инфографика: Address.ua
Структура цен по районам:
Инфографика: Address.ua
Спрос на столичную недвижимость:
Спрос на двухкомнатные квартиры в октябре 2020 г. был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 46,9%. 35,6% запросов были сосредоточены в категории 1-комнатных, трехкомнатными квартирами в октябре 2020 года интересовались 16,2% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.
Распределение спроса между первичным и вторичным рынками было следующим:
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