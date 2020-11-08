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В октябре снизились цены на столичную недвижимость

В октябре снизились цены на столичную недвижимость

По итогам октября 2020 года медианная цена на первичном рынке недвижимости Киева составляла 1048 дол. США/кв.м. Основное давление на рынок оказало снижение курса гривны к доллару (на 3,3% за сентябрь и октябрь).

Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua.

Цены на столичную недвижимость:

  • по данным портала, в октябре медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла 1048 дол. США/кв.м, что на 5% ниже значения в прошлом месяце;
  • данный показатель в категории однокомнатных квартир в октябре снизился в цене на 7%, и составил 1049 дол. США/ кв.м;
  • цена двухкомнатных – 974 дол. США/кв.м., что на 4% ниже, чем в сентябре;
  • медианная цена трехкомнатных квартир составила 1174 дол. США/кв.м., что на 4% меньше значения в прошлом месяце.


Инфографика: Address.ua

Структура цен по районам:

  • одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский район – 2663 дол. США/кв.м;
  • на втором месте Шевченковский район, где медианная цена составила 1296 дол. США/кв.м;
  • цена в Подольском и Оболонском районах в октябре составила 1245 дол. США/кв.м и 1029 дол. США/кв.м соответственно;
  • минимальная цена – 772 дол. США/кв.м зафиксирована в Соломенском районе.


Инфографика: Address.ua

Спрос на столичную недвижимость:

  • в октябре наивысшим спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 дол. США с долей запросов 34,8%;
  • на втором месте находилось жилье в диапазоне от 50 000 до 70 000 дол. США с долей 33,5% от общего количества запросов;
  • спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 дол. США в октябре составил 24,5% запросов.

Спрос на двухкомнатные квартиры в октябре 2020 г. был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 46,9%. 35,6% запросов были сосредоточены в категории 1-комнатных, трехкомнатными квартирами в октябре 2020 года интересовались 16,2% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

Распределение спроса между первичным и вторичным рынками было следующим:

  • 72% интересовались покупкой недвижимости на первичном рынке;
  • 28% на вторичном.

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По материалам Finance.UA
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