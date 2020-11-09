Mazda выпустит три новых двигателя

Японский производитель Mazda показал изображения прототипов будущих силовых установок. Они станут доступны через 2 года.

На представленной фотографии изображены три двигателя.

Слева находится рядная «шестерка», которая получит сразу три версии: бензиновую, дизельную и бензиновую с технологией воспламенения от сжатия (Skyactiv-X). Говорят, что объем таких моторов составит от 3 до 3,3 литра. При этом первой моделью с 6-цилиндровым агрегатом станет Mazda 6 с продольным расположением двигателя и системой полного привода.

По центру расположен 4-цилиндровый мотор Skyactiv, также переработан для классической компоновки и дополнен 48-вольтовым генератором.



Официальных технических характеристик новых силовых агрегатов компании Mazda пока нет.