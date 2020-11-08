ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)

Украинский автопроизводитель Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) продемонстрировал ряд новинок на выставке «КомунТех-2020».

Об этом сообщает Укравтопром.

Производитель показал новую автобусную технику. Среди новинок, которые уже совсем скоро окажутся на городских и пригородных маршрутах: модели ZAZ A08 и А10. Модель ZAZ A08 сейчас уже знакома нескольким территориальным общинам Запорожской области, где модификация «школьный» успела себя хорошо зарекомендовать.

Модель отлично приспособлена к эксплуатации в сложных условиях, а также на дорогах с неидеальным покрытием. Основная функция, с которой хорошо справляется ZAZ A08 «школьный» – доставка учеников к местам обучения, обеспечение перевозки учеников и сопровождающих на различные школьные и межшкольные мероприятия, а также экскурсионное обслуживание.



Ранее сообщалось, что ЗАЗ может прекратить производство авто до конца текущего года.