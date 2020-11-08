Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров

Министерство здравоохранения в рамках ужесточения карантина в Украине предлагает ввести время для пенсионеров.
Такое время будет действовать* с 10:00 до 12:00* на объектах торговли, в органах власти и т.д.
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, постановление о новом карантине рекомендует выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью. В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.
“Поскольку наибольшая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает в возрастную группу 60+”, – заявил Степанов.
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