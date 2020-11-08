Банки снизили депозитные ставки для населения

В октябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем в сентябре (9,1%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за октябрь не изменились – 1,3%.

В октябре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 3,9% до 3,8% годовых, по валютным не изменились – 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в октябре вырос на 1,8% до 1 290 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,6% до 652 млрд грн, предприятий вырос на 2,1% до 616 млрд грн.

Справка Finance.ua:

В Украине уже шесть лет действует налогообложение доходов с банковских депозитов, но в последнее время стали звучать голоса банкиров, политиков и экспертов в поддержку отмены этого налога.

За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах.

Доля клиентов, размещающих депозиты онлайн, выросла в период карантина.

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