Глава НБУ назвал общий приоритет со Всемирным банком

Председатель НБУ Кирилл Шевченко встретился в Вашингтоне с представителями Всемирного банка (ВБ). Он отметил важность общего приоритета – укрепления финансового сектора Украины и заложения основ для надежного развития кредитования.

Об этом передает пресс-служба регулятора.

“Мы высоко ценим долгосрочные отношения и поддержку, которую группа Всемирного банка оказывает как Национальному банку Украины, так и Украине в целом”, – сказал Шевченко. И добавил, что сохранение независимости НБУ является одним из сегодняшних приоритетов.

Глава регулятора отметил совместную со Всемирным банком работу для укрепления финансовой системы Украины. В частности, речь идет о проектах, которые касаются:

реформирования государственного банковского и небанковского финансового секторов (“сплит”);

усовершенствования системы урегулирования неплатежеспособных банков;

реформирования национальной платежной системы;

внедрения надзорных технологий (SupTech).

Пресс-служба НБУ также акцентировала внимание на работе над снижением доли неработающих кредитов в банках в сотрудничестве с ВБ. В этом году банковский сектор при содействии Нацбанка активизировал работу в этом направлении, и только за сентябрь доля проблемных кредитов в банках снизилась с 48% до 45,6%.