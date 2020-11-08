Глава НБУ назвал общий приоритет со Всемирным банком

Председатель НБУ Кирилл Шевченко встретился в Вашингтоне с представителями Всемирного банка (ВБ). Он отметил важность общего приоритета – укрепления финансового сектора Украины и заложения основ для надежного развития кредитования.
Об этом передает пресс-служба регулятора.
“Мы высоко ценим долгосрочные отношения и поддержку, которую группа Всемирного банка оказывает как Национальному банку Украины, так и Украине в целом”, – сказал Шевченко. И добавил, что сохранение независимости НБУ является одним из сегодняшних приоритетов.
Глава регулятора отметил совместную со Всемирным банком работу для укрепления финансовой системы Украины. В частности, речь идет о проектах, которые касаются:
Пресс-служба НБУ также акцентировала внимание на работе над снижением доли неработающих кредитов в банках в сотрудничестве с ВБ. В этом году банковский сектор при содействии Нацбанка активизировал работу в этом направлении, и только за сентябрь доля проблемных кредитов в банках снизилась с 48% до 45,6%.
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