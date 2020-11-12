5 необычных вакансий от работодателей

В ноябре работодатели предлагают работу для чабанов, тайных покупателей и операторов вышивальных машин.
Об этом сообщает robota.ua.
Тайный покупатель в 4Service Group. Специализированное агентство по предоставлению услуг Mystery Shopping в Европе приглашает в команду. Обязанности: посещение банков, магазинов, сервисных центров под видом обычного покупателя; тщательное наблюдение за качеством обслуживания; заполнение анкеты на сайте. Требования к кандидатам: наличие диктофона и фотокамеры; доступ к интернету; ответственность; грамотное правописание на русском и украинском.
Актуарий в НБУ. Требования: высшее образование – высшая математика, статистика или актуарная финансовая математика; владение английским на уровне В2. Необходимые знания: стандарты актуарной деятельности; методы математического моделирования и формализации задач для осуществления актуарных расчетов; финансовая математика; актуарная математика; теория вероятностей и математическая статистика; теория риска; страховое законодательство; законодательство по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и аудита; опыт работы актуарием в сфере life страхования не менее 3-х лет.
Тестомес в “Киевский БКК”. Ведущий национальный производитель кондитерки приглашает в команду. Обязанности: закладка ингредиентов согласно рецептуре; управление тестомесильной машиной. Требования: опыт работы от 1 года; желание расти и развиваться.
Чабан, пастух, зоотехник (семейная пара) в “Центр здоровой жизни”. На работу в домохозяйство, расположенное в Косовском районе Ивано-Франковской области, нужна семейная пара для разведения поголовья овец. Требования: обязательный стаж работы в животноводстве и птицеводстве; любовь к животным; порядочность, отсутствие вредных привычек. Обязанности: выполнение комплекса работ по стойловому и пастбищному содержанию овец; содержание помещений согласно зоотехнических и санитарно-эпидемиологических норм; проведение профилактических мероприятий по предотвращению заболеваний животных; сенокос; вспомогательные работы по хозяйству.
Андеррайтер (андеррайтер-методолог) в “Княжа”.
Страховая компания приглашает в команду. Требования к кандидату: высшее образование – финансово-экономическое направление; опытный пользователь MS Office, отличное знание Excel; аналитические способности; знания страховых продуктов, законодательства в сфере страхования; опыт работы в андеррайтинге от 2 лет; английский язык; коммуникативные навыки.
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