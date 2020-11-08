Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ - МИД

Дания предоставила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
«Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании», – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Еппе Кофод.
Как сообщалось ранее, вспышка COVID-19 в Украине близка к «катастрофическому» уровню.
По состоянию на утро вторника, 10 ноября, зафиксирован новый рекорд заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 10 842 человека, количество выздоровевших – 5514, умерли 191 пациент.
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