Межбанк: среда может преподнести сюрпризы по курсу

Среда на валютном рынке не будет блистать объемами операций и статистикой торгов, но при этом останется очень напряженным днем как для клиентов, так и для банков. И может преподнести сюрпризы по курсу доллара. По нашим прогнозам, 11 ноября объем операций на межбанке составит до $ 160-170 млн при заключении до 530 сделок, а основной причиной снижения активности на рынке будет выходной день в США. 11 ноября там отмечают День ветеранов и все расчеты по доллару на украинском межбанке будут проходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне – сегодня, поставка доллара – завтра). Это традиционно малопопулярный формат операций в Украине, и местные клиенты сегодня переключатся в основном на операции в евро и рубле.
Но именно ситуативно низкий объем торгов приводит валютный рынок в подобной ситуации к полной зависимости курсообразования от действий и задач крупных игроков и позволяет спекулянтам существенно влиять своими сделками на курсовой тренд в течение сессии. И сегодня они этот шанс не упустят.
Дополнительно на настроения участников нашего рынка повлияют:
1) Вчерашняя смена тренда по курсу доллара. После проседания его котировок еще начиная с прошлой недели – к вечеру вторника курс начал активно расти. Это добавит опасений потенциальным покупателям валюты и увеличит спрос на опасениях дальнейшего роста котировок. Некоторых в этой ситуации не будет даже смущать расчеты ТОМом. Это психологически работает против гривны;
2) Скорое начало бюджетных расчетов у компаний на фоне усиления необходимости финансировать текущие хозяйственные затраты бизнеса. Предстоящие выполнения налоговых обязательств и текущие гривневые расходы заставят экспортеров активнее продавать валюту на межбанке и снизят аппетиты импортеров по ее покупке, что частично подстрахует нацвалюту на торгах в эти дни;
3) Расчеты по результатам аукциона Минфина Украины по продаже ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на общую сумму в эквиваленте 7,88 млрд гривен. В том числе гривневых почти на 5,6 млрд и долларовых на $82,4 млн. Сегодня покупатели должны рассчитаться за гривневые бумаги и эти операции отразятся на украинском ресурсном рынке и опосредованно на валютном межбанке.
Для гривны сегодня наиболее опасным фактором являются действия спекулянтов, которые на малообъемном и вялом рынке по доллару из-за расчетов по нему на условиях ТОМ – имеют отличную возможность на мелких суммах сделок активно “покачать” курс этой валюты в течение дня.
Курсы межбанка по прогнозу 11 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,30 гривен, евро – коридор 33,00 – 33,50 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,15 / 28,17
евро – 33,25 / 33,28
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