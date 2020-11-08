В США согласовали расширение санкций против "Северного потока-2"

Члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о принятии дополнительных санкций против российского газопровода “Северный поток-2”. Санкции будут включены в закон о государственной обороне США на 2021 год.

Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами для завершения проекта. Проект закона об обороне должны согласовать в США до конца года.

“В новом законодательстве о санкциях указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию”, – сообщает издание.

При этом Германия как союзник под действия санкций со стороны США не подпадает.

Напомним, в октябре госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода “Северный поток – 2”.

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода “Северный поток-2” рейдерской конкуренцией.