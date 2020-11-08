0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

В США согласовали расширение санкций против "Северного потока-2"

В США согласовали расширение санкций против "Северного потока-2"

Члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о принятии дополнительных санкций против российского газопровода “Северный поток-2”. Санкции будут включены в закон о государственной обороне США на 2021 год.

Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами для завершения проекта. Проект закона об обороне должны согласовать в США до конца года.

“В новом законодательстве о санкциях указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию”, – сообщает издание.

При этом Германия как союзник под действия санкций со стороны США не подпадает.

Напомним, в октябре госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода “Северный поток – 2”.

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода “Северный поток-2” рейдерской конкуренцией.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.