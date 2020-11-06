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В Киеве чиновник погорел на взятке в 100 тысяч

В Киеве чиновник погорел на взятке в 100 тысяч

В Киеве начальник ЖЭУ требовал от частного стоматолога, который переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, четыре тысячи долларов взятки за разрешение на такое переоборудование.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“По данным следствия, начальник ЖЭУ коммунального предприятия по обслуживанию жилищного фонда одного из районов города Киева требовал от частного дантиста, который переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, четыре тысячи долларов США неправомерной выгоды за ненаправление документов для привлечения его к ответственности за нарушение градостроительного законодательства и предоставления соответствующих разрешений”, – говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали факт получения почти 100 тысяч грн мастером участка, которого руководитель привлек в качестве посредника.

Следователи и процессуальные действия продолжаются.

По материалам ГолосUA
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