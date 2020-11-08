Европарламент ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов

Комитет иностранных дел Европарламента высоко оценивает прогресс Украины во внедрении важных реформ, которые приближают ассоциацию и интеграцию с Европейским Союзом. Однако в ЕП разочарованы судебной системой и олигархией.
Об этом говорится в официальном заявлении ЕП.
Евродепутаты предупредили Украину в необходимости проведения ряда реформ, чтобы избежать отката назад. В частности, в комитете ЕП выделили украинскую судебную систему как таковую, что пользуется наименьшим доверием общества.
Также депутаты ЕП подвергли критике попытки украинской власти совершать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы. Кроме того, в Европарламенте разочарованы отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в Украине.
В то же время евродепутаты считают, что Украина достигла прогресса в выполнении взятых на себя обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, экологии, цифровой экономики и избирательных процедур. Отчет, в котором признается улучшение в Украине, поддержали 53 депутата ЕП, против проголосовали 7, еще 8 – воздержались.
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