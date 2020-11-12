НБУ обнародовал реальные ставки по ипотеке

В сентябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,9%, на первичном – 18,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.
Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины, проведенного среди коммерческих банков.
В 2020 году средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке ниже, чем на первичном рынке. По данным банков, в сентябре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке – 14,9%, на первичном – 18,2%. В то же время в сентябре 2020 года около 40% ипотеки, как по количеству, так и по сумме заключены с фиксированной процентной ставкой (в начале 2019 года – более 75% всех ипотечных договоров).
Отметим, что эффективная ставка включает номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщика в пользу банка и рассчитывается на весь срок кредита.
Больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве
За 9 месяцев 2020 года больше всего кредитов выдано в Киеве – 953 договора на 835 млн грн (26% от общего количества и 37% от общей суммы).
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