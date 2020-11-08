Xiaomi выпустила паровую гладильную машину (фото)

Компания Xiaomi добавила новый инновационный продукт на свою площадку коллективного финансирования, который начнут продавать 11 ноября.
Речь идет об устройстве, получившем название MIJIA Supercharged Steam Garment Ironing Machine. Паровая гладильная машина оценена в 499 юаней ($75).
Давление насоса достигает 500 кПа, в результате чего пар всегда насыщенный и имеет сильную проникающую способность, достигая глубины волокна. Объем пара составляет 42 г / мин, поэтому даже самые мятые волокна очень быстро разглаживаются.
Мощность паровой гладильной машины MIJIA составляет 2200 Вт, средняя температура нагрева — 135 ° C, объем резервуара для воды — 2 л, время непрерывной работы — до 40 минут c полным резервуаром. В комплекте есть специальная гладильная доска с возможностью регулировки угла наклона.
Отпариватель MIJIA имеет целый ряд защитных функций. Если пользователь не держит сенсорную область, то он автоматически перестает работать. Полное отключение неиспользуемого устройства произойдет через 30 минут.
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