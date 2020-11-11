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Большинство украинцев против всеобщего декларирования доходов

Большинство украинцев против всеобщего декларирования доходов

Большинство украинцев (54%) не поддерживают введение всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан с обязательной подачей ежегодной налоговой декларации. Поддерживают такую инициативу 38% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

По данным опроса, 51% украинцев также против введения одноразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которых не уплачены налоги. Поддерживают налоговую амнистию 26% граждан.

Опрошенные не восприняли такие инициативы, как дополнительные налоги при покупке смартфонов, телевизоров, планшетов с целью повышения отчисления авторам песен, музыки, фильмов и другой интеллектуальной продукции. Выступают за 18%, против – 63%.

Опрос проведен социологической группой “Рейтинг” 29 октября – 2 ноября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.. Метод – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Справка Finance.ua:

  • Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власть обсуждает тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.
  • Как сообщал Даниил Гетманцев, закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в текущем году и ввести в действие с 1 января 2021 года.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине планируют ввести нулевое или единоразовое декларирование еще в текущем году.

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По материалам Finance.UA
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