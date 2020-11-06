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Qatar Airways возобновит полеты в Украину

Qatar Airways возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways планирует возобновить полеты в Украину с 18 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

График рейсов:

  • до 4 января 2021 года рейсы из аэропорта Борисполь в аэропорт Хамад (Доха) будут выполняться по средам, пятницам и субботам, с 4 января – дополнительно по понедельникам.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 с бизнес-классом на 12 мест и эконом-классом на 132 места.

Qatar Airways запустила регулярный рейс Доха-Киев с 28 августа 2017 года и прервала его выполнение после ограничения полетов весной 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • С 17 декабря 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы – лондонский «Хитроу». При этом МАУ будет продолжать полеты в другой аэропорт столицы Великобритании – «Гэтвик».
  • МАУ в январе-сентябре этого года перевезла 1 миллион 451 тысячу 332 пассажира, из которых 1 миллион 4 тысячи 852 – пассажиры регулярных рейсов и 446 тысяч 480 – пассажиры чартерных рейсов.
  • Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines 26 октября возобновила регулярные рейсы из Тель-Авива в Киев.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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