Qatar Airways возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways планирует возобновить полеты в Украину с 18 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
График рейсов:
Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 с бизнес-классом на 12 мест и эконом-классом на 132 места.
Qatar Airways запустила регулярный рейс Доха-Киев с 28 августа 2017 года и прервала его выполнение после ограничения полетов весной 2020 года.
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