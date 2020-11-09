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В Нью-Йорке почти достроили небоскреб из стекла (фото)

В Нью-Йорке почти достроили небоскреб из стекла (фото)

Архитектурный фотограф Алан Шиндлер обнародовал изображения небоскреба Foster + Partners 425 Park Avenue, строительство которого почти завершается.

Об этом сообщает dezeen.com.

Как отмечается, это будет 41-этажное офисное здание, которое занимает полный квартал на Парк-авеню в центре Манхэттена. Небоскреб разделен на три секции, которые отступают от улицы и уменьшаются в размерах по мере поднятия здания. Здание увенчано пентхаусом, с которого открывается вид на Манхэттен.


Фото: dezeen.com

Фасад здания выполнен из стекла, согласно нормам, он не должен выделяться на фоне окружающих зданий. На данный момент проходят финальные стадии в строительстве этого небоскреба, начали разбирать внешний кран. Полностью завершить строительные работы должны к концу этого года.


Фото: dezeen.com

По словам разработчика, процесс снятия внешнего башенного крана небоскреба начался, и акт о заселении ожидается в декабре.


Фото: dezeen.com

По материалам Finance.UA
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