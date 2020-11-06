Основатель Zoom потерял $5 млрд из-за успехов вакцины от Pfizer

Акции американской компании коммуникационных технологий Zoom Video Communications в этом году выросли более чем на 500%, а ее основатель Эрик Юань, иммигрант из Китая, который прибыл в США, в какой-то момент поднялся на 40-е место в списке самых богатых людей на планете.

Как сообщает Bloomberg, на фоне новостей об успешной третьей фазе испытаний вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer, акции Zoom обвалились более чем на 17%. В связи с этим Юань обеднел на $5,1 млрд.

На фоне этой новости пострадали также акции компаний Peloton Interactive (-20,29%), Netflix (8,59%) и Sea (9,48%), которые в течение длительного времени получали преимущество от ограничений и необходимости работы и учебы из дома. Основатель Peloton Джон Фоули потерял $300 млн; Рид Гастингс, главный исполнительный директор Netflix – $416 млн; Форрест Ли, миллиардер, который стоит за сингапурской Sea – почти $1 млрд.

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Производители медицинских перчаток, акции которых выросли во время пандемии, также обвалились. Top Glove, крупнейший в мире производитель резиновых перчаток, потерял 11% на ранних торгах в Малайзии. Котировки акций Riverstone Holdings упали на 13%, акции Hartalega Holdings, Kossan Rubber Industries І Supermax упали более чем на 8%.

Агентство отмечает, что ключевой вопрос в настоящее время заключается в том, удастся ли сохранить эти выдающиеся достижения или люди перестанут пользоваться услугами таких компаний, как Zoom, после того, как пандемия закончится.

Напомним: накануне Pfizer и BioNTech заявили, что их экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.