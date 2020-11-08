Hyundai показала первые изображения Tucson N Line (фото)

Компания Hyundai опубликовала первые изображения кроссовера Tucson N Line, который станет ключевой моделью, которая входит в планы Hyundai по расширению линейки бренда N до семи автомобилей в различных сегментах до 2022 года.
Hyundai собирается вывести на рынок три имиджевые модели под брендом N, включая автомобили Veloster N и Elantra N, а также модели в версиях N Line – Sonata N Line, Elantra N Line и Tucson N Line. Стратегия суббренда N предусматривает поэтапный запуск спортивных моделей, ориентированных на различные запросы автолюбителей, сообщает пресс-служба Hyundai.
Tucson N Line отличается агрессивным дизайном экстерьера и оригинальными элементами интерьера. Для серийных моделей будут также предложены специальное оборудование и выбор цветов на любой вкус. Tucson N Line появится в продаже в США весной 2021 года.
Напомним, кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения был представлен в сентябре этого года. Новинка будет доступна как с обычной, так и с удлиненной колесной базой в соответствии с запросами клиентов из разных стран. На рынке Кореи новый Tucson уже появился в продаже, а в США и на других рынках появится в первой половине 2021 года.
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