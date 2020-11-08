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Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов

Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов

Южнокорейская компания представила американскую спецификацию Tucson и рассекретила несколько грядущих моделей N/N Line.

Компания Hyundai объявила о планах выпустить 12 новых или «значительно улучшенных» кроссоверов до конца 2021 года. Автопроизводитель не вдавался в детали, но в ассортимент продукции входит несколько ранее представленных моделей, включая Kona и Santa Fe, а также Tucson 2022 года. Hyundai также подтвердила, что появятся совершенно новые модели, такие как пикап Santa Cruz и Ioniq 5, который был анонсирован концептом 45.

Согласно плану, у Hyundai будет «один из самых свежих внедорожников и экологически ориентированных модельных рядов во всей отрасли». Говоря о последнем, компания заявила, что мы можем ожидать гибридные, подключаемые гибридные модели и электромобили, а также бензиновые варианты и N Performance.

Это не так уж и много, но обновленная Kona была представлена ​​в Южной Корее в начале этого года. Кроме стандартной модели и варианты N Line, будет полноценный Kona N, который может иметь 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий до 275 л.с.

Остается неясным, о каких еще новинках говорилось, но североамериканский вице-президент Hyundai по планированию продукции и стратегии мобильности сказал: «Наши трудолюбивые инженеры, дизайнеры и команды разработчиков разработали фантастические новые продукты для наших клиентов».

«Здесь представлены внедорожники Hyundai, экологичные автомобили и высокопроизводительные продукты N, и мне не терпится увидеть, как потребители и энтузиасты отреагируют на нашу самую впечатляющую на сегодняшний день линейку продуктов”, – добавил Олабиси Бойл.

По материалам MMR
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