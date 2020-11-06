Кредиты онлайн: особенности возврата и пролонгации

Получая онлайн-кредит на карту, неопытный или невнимательный потребитель может просрочить платеж и, как результат, столкнуться с начислением пеней и штрафов, что приведет не только к незапланированным расходам и ухудшению кредитной истории, но и, в некоторых случаях, к судебным искам. Что же нужно знать, чтобы оформление займа не привело к долгам, а репутация заёмщика осталась незапятнанной?

Позиция МФО по вопросу возврата кредитов

Подписывая бумажный или электронный договор перед выдачей кредита, заёмщик подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями кредитования и согласен на них: процентные ставки, сроки и суммы возврата, а также размеры штрафов в случае просрочки платежей. Как правило, для клиента на сайте МФО предусмотрен личный кабинет, в котором указываются условия кредитования, доступны функции оформления, погашения и пролонгации кредита. Однако, несмотря на прозрачность сервиса и принятую на себя ответственность, клиент, просрочивший платеж, часто возмущен тем, что к нему применяются штрафные санкции.

Какова же позиция МФО по вопросу возврата займов? По мнению Олега Кузьминова, директора компании Money4You, залог успеха МФО на рынке – довольные и лояльные постоянные клиенты: “Наша цель не только создать максимально комфортные условия для подачи заявки и получения онлайн-кредита в Money4You, но и обеспечить прозрачность всех условий кредитования, а также своевременно информировать заёмщика о сроках платежей, чтобы клиент не столкнулся с просрочкой и обратился к нам вновь, если потребуется краткосрочная финансовая помощь.”

Таким образом, несмотря на то, что кредитор имеет право на начисление штрафов, ему намного важнее доверие потребителя, который останется доволен сервисом и будет регулярно пользоваться финансовой услугой. Добросовестные заемщики получают кредиты на более выгодных условиях, со скидками до 70-90%.

Как вернуть кредит без финансовых потерь

Без сомнения, потребитель, взявший кредит, должен вернуть его в срок согласно договору. Если условия нарушены, кредитор имеет право начислить пеню или штраф, что отразится в кредитной истории, как того требует законодательство. Такая ситуация не выгодна ни кредитной компании, ни заёмщику, поэтому нужно заранее выяснить, как погашать займ.

Возвращайте кредит вовремя

Проще всего онлайн-кредит возвращать дистанционно через личный кабинет со своей карты или электронного кошелька. Такие платежи, как правило, проходят в течение нескольких минут. Некоторые МФО требуют оплату одной суммой и только с той карты, на которую был выдан кредит, другие предлагают возвращать частями и с любой карты.

Важно знать, что если платеж проводится через клиент-банк или банковскую кассу, деньги могут поступить в кредитную компанию с задержкой до 3-5 дней. В этом случае платеж стоит проводить заранее, до окончания срока кредитного договора, иначе будет начислена пеня и потеряны акционные условия, а ставка пересчитана за весь период кредитования.

Большинство компаний предлагают услуги онлайн, но те, кто имеет сеть офисов, могут также принимать деньги наличными. Популярным способом погашения является оплата наличными через сеть терминалов.

Воспользуйтесь пролонгацией кредита

Онлайн-кредиты, как правило, имеют небольшой срок действия – до 30 дней. Если заём не погашен вовремя, идет начисление штрафных процентов и сумма задолженности по кредиту может значительно увеличиться буквально за несколько дней просрочки. Заёмщику необходимо оформить пролонгацию, чтобы получить дополнительное время на решение финансовых проблем, избежать переплат и ухудшения кредитной истории.

Пролонгация оформляется онлайн в личном кабинете. Для этого оплачиваются фактически начисленные проценты или фиксированная плата за услугу пролонгации, подается заявка и подписывается дополнительное соглашение. Некоторые компании предоставляют безлимитную пролонгацию, так как это выгоднее, чем получить в своем портфеле проблемную задолженность.

В целом, зная условия кредитования и соблюдая их, клиент может сохранить репутацию и выгодно пользоваться заёмными средствами.