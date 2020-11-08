Объемы кредитов «5-7-9%» превысили 12,5 млрд грн

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 5373 займа на общую сумму в 12,690 миллиарда гривен. За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 259 кредитов на общую сумму в 519 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из этой суммы:

9,120 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов;

2,444 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции;

1,125 миллиарда гривен – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

61% (318 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 17% (87 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 22% (114 млн гривен).

Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, КредитВест Банке, ОТП Банке и Агропросперис Банке.



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.

По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщик. Доля неработающих кредитов в целом по банковской системе за август сократилась на 0,07%, по сравнению с июлем, до 48,05%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.