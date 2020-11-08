Объемы кредитов «5-7-9%» превысили 12,5 млрд грн

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 5373 займа на общую сумму в 12,690 миллиарда гривен. За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 259 кредитов на общую сумму в 519 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из этой суммы:
61% (318 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 17% (87 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 22% (114 млн гривен).
Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, КредитВест Банке, ОТП Банке и Агропросперис Банке.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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