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Новая почта добавила новый способ оплаты за посылку

Новая почта добавила новый способ оплаты за посылку

Новая почта предлагает новый способ оплаты в отделениях. Суть услуги в том, что оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы заботимся о безопасности и удобстве наших клиентов, особенно во время пандемии», – говорит Андрей Кривошапко, СЕО Пост Финанс. – Во время карантина запрос на онлайн-платежи вырос в разы, мы и сами всячески стимулировали людей переходить в онлайн – внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, ввели возможность заплатить за третьих лиц. С помощью новой опции мобильного приложения мы еще раз предлагаем бесконтактные методы оплаты, показывая, что это не только безопасно, но и быстро, удобно и выгодно».

Обязательное условие:

  • предварительно необходимо привязать банковскую карту к приложению Новой почты и выбрать ее в качестве основной для списаний;
  • если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

После осмотра посылки достаточно сообщить о выбранном способе оплаты оператору.

Дополнительная безопасность проведения оплаты:

  • если сумма за товар превышает 500 гривен, перед списанием средств клиент получит смс с кодом, которым необходимо подтвердить платеж;
  • бесконтактные методы оплаты помогают обеспечить безопасность получателя, ограничивая лишний физический контакт и обеспечивая быстрое и безопасное взаимодействие.

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Услуга может быть подключена по инициативе покупателя в личном кабинете или мобильном приложении Новой почты. Для этого покупатель должен выбрать «основную карту для списания» в меню «Банковские карты» или на этапе выбора карты для оплаты отправления. Оплаты осуществляются при получении посылок в отделениях Новой почты.

Как воспользоваться опцией автоматического списания:

  • открыть меню приложения «Банковские карты»;
  • выбрать карту по умолчанию, с которой будет списываться оплата;
  • в отделении осмотреть посылку;
  • назвать кассиру способ оплаты «автоматическое списание»;
  • забрать посылку: плата будет списана с вашей карты по умолчанию.

Все остальные способы оплаты остаются в силе: можно платить как наличными, так и с помощью карты онлайн или в приложении.

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По материалам Finance.UA
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