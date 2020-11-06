Новая почта добавила новый способ оплаты за посылку

Новая почта предлагает новый способ оплаты в отделениях. Суть услуги в том, что оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы заботимся о безопасности и удобстве наших клиентов, особенно во время пандемии», – говорит Андрей Кривошапко, СЕО Пост Финанс. – Во время карантина запрос на онлайн-платежи вырос в разы, мы и сами всячески стимулировали людей переходить в онлайн – внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, ввели возможность заплатить за третьих лиц. С помощью новой опции мобильного приложения мы еще раз предлагаем бесконтактные методы оплаты, показывая, что это не только безопасно, но и быстро, удобно и выгодно».

Обязательное условие:

предварительно необходимо привязать банковскую карту к приложению Новой почты и выбрать ее в качестве основной для списаний;

если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

После осмотра посылки достаточно сообщить о выбранном способе оплаты оператору.

Дополнительная безопасность проведения оплаты:

если сумма за товар превышает 500 гривен, перед списанием средств клиент получит смс с кодом, которым необходимо подтвердить платеж;

бесконтактные методы оплаты помогают обеспечить безопасность получателя, ограничивая лишний физический контакт и обеспечивая быстрое и безопасное взаимодействие.

Читайте также: Новая почта упростила процедуру верификации личности для владельцев ID-карт

Услуга может быть подключена по инициативе покупателя в личном кабинете или мобильном приложении Новой почты. Для этого покупатель должен выбрать «основную карту для списания» в меню «Банковские карты» или на этапе выбора карты для оплаты отправления. Оплаты осуществляются при получении посылок в отделениях Новой почты.

Как воспользоваться опцией автоматического списания:

открыть меню приложения «Банковские карты»;

выбрать карту по умолчанию, с которой будет списываться оплата;

в отделении осмотреть посылку;

назвать кассиру способ оплаты «автоматическое списание»;

забрать посылку: плата будет списана с вашей карты по умолчанию.

Все остальные способы оплаты остаются в силе: можно платить как наличными, так и с помощью карты онлайн или в приложении.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫