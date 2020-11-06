Новая почта добавила новый способ оплаты за посылку

Новая почта предлагает новый способ оплаты в отделениях. Суть услуги в том, что оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы заботимся о безопасности и удобстве наших клиентов, особенно во время пандемии», – говорит Андрей Кривошапко, СЕО Пост Финанс. – Во время карантина запрос на онлайн-платежи вырос в разы, мы и сами всячески стимулировали людей переходить в онлайн – внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, ввели возможность заплатить за третьих лиц. С помощью новой опции мобильного приложения мы еще раз предлагаем бесконтактные методы оплаты, показывая, что это не только безопасно, но и быстро, удобно и выгодно».
Обязательное условие:
После осмотра посылки достаточно сообщить о выбранном способе оплаты оператору.
Дополнительная безопасность проведения оплаты:
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Услуга может быть подключена по инициативе покупателя в личном кабинете или мобильном приложении Новой почты. Для этого покупатель должен выбрать «основную карту для списания» в меню «Банковские карты» или на этапе выбора карты для оплаты отправления. Оплаты осуществляются при получении посылок в отделениях Новой почты.
Как воспользоваться опцией автоматического списания:
Все остальные способы оплаты остаются в силе: можно платить как наличными, так и с помощью карты онлайн или в приложении.
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