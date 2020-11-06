На доплаты силовикам и медикам из COVID-фонда потратили почти одинаковые суммы

Из так называемого “коронавирусного” фонда на доплаты силовикам и медикам правительство потратило почти одинаковые суммы средств.
Об этом сообщает Bihus.Info.
Министерство внутренних дел успело освоить почти все 2,53 млрд гривен, выделенных на доплаты своим работникам из Фонда борьбы с Covid-19. В качестве надбавок и премий полицейским, нацгвардейцам и налоговикам уже заплатили 2,469 млрд.
В то же время медикам выплатили 2, 754 млрд грн. Общая сумма, выделенная из Фонда на эти цели для Министерства здравоохранения, почти вдвое больше – 5,955 млрд грн.
Это означает, что более половины выделенных для медиков денег до сих пор ждут своего часа на счетах.
Кроме доплат медикам, деньги пошли на закупки оборудования и средств защиты для медиков. Так, за полгода из выделенных 2,3 млрд грн на перчатки, маски, респираторы и костюмы для врачей потратили только 697 млн.
Еще 571 млн ушло на обеспечение больниц кислородом, 121 млн – на закупки томографов и 43 млн – на аппараты искусственной вентиляции легких.
Сейчас кассовые расходы из 66-миллиардного фонда составляют более половины – 38 млрд.
Больше всего средств успел освоить Укравтодор – на дороги уже ушло более 20 млрд грн.
В 2,5 раза меньше денег – 8,5 млрд потратили на пособие по безработице и выплаты Фонда соцстрахования.
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