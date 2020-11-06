ВР изменила правила аренды водных объектов

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками”. Им уточнены положения Водного кодекса и Земельного кодекса, касающиеся аренды водных объектов в комплексе с земельными участками.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Цель законопроекта:
Что предлагают депутаты:
Что с договорами, заключенными до вступления в силу Закона:
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