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ВР изменила правила аренды водных объектов

ВР изменила правила аренды водных объектов

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками”. Им уточнены положения Водного кодекса и Земельного кодекса, касающиеся аренды водных объектов в комплексе с земельными участками.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Цель законопроекта:

  • устранение коллизий в правом регулировании арендных отношений в сфере водопользования (в действующем законодательстве в одном случае речь идет об аренде водных объектов по договору аренды водных объектов, а в другом – по договору аренды земель водного фонда);
  • усиление уровня защиты прав сельхозтоваропроизводителей, фермерских хозяйств, физлиц-предпринимателей, использующих в своем производстве орошаемое земледелие.

Что предлагают депутаты:

  • усовершенствовать порядок передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками;
  • обязать арендаторов водного объекта предоставлять другим водопользователям осуществлять специальное водопользование;
  • обязать арендатора по проведению мероприятий по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов в соответствии с установленными режимами работы;
  • обязать арендатора о необходимости оформления права пользования гидротехническими сооружениями и права специального водопользования;
  • установить пятидневный срок после государственной регистрации права аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности для предоставления копии договора аренды соответствующему налоговому органу, а в случае аренды земельного участка в комплексе с расположенным на ней водным объектом – также соответствующему территориальному органу центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере развития водного хозяйства.

Что с договорами, заключенными до вступления в силу Закона:

  • договоры аренды водных объектов, заключенные в порядке, определенном законодательством, до вступления в силу настоящего Закона действуют в сроки и на условиях, определенных таким договорам;
  • обновление таких договоров производится без проведения земельных торгов в порядке заключения договоров аренды земли;
  • стороны договоров аренды водных объектов, договоров аренды земельных участков под водными объектами, заключенных до вступления в силу настоящего Закона, которые не содержат условий о размере арендной платы за земельный участок, на котором расположен водный объект, или по размеру арендной платы за водный объект, обязаны определить такие условия в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона.

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По материалам Finance.UA
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