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Миллионы украинцев могут остаться без газа: кого отключат зимой и что делать

Миллионы украинцев могут остаться без газа: кого отключат зимой и что делать

В Украине около 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа. Так, уже с 1 января 2021-го, согласно закону, у всех, кто не установил газовые счетчики, должны отключить голубое топливо.

“Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено”, – рассказали в “Николаевоблгазе”. Такая ситуация по всей стране. Согласно закону “О коммерческом учете газа”, все, у кого нет счетчиков на голубое топливо, уже с 1 января 2021 года останутся без голубого топлива.

Облгазы в этой ситуации – заложники. Они физически не могут поставлять газ, если это запрещает закон. Однако в профильном комитете давно существует негласный консенсус: сроки нужно продлевать. Однако из-за местных выборов и более насущных вопросов решение до сих пор не приняли.

Как рассказала глава энергетических жилищных программ “Опоры” Татьяна Бойко, около трех миллионов семей в ближайшее время по закону могут лишиться газа. При этом эксперт считает, что скорее всего голубое топливо не отключат, хотя должны были бы это сделать.

“Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ”, – рассказывает эксперт. При этом она отмечает: в этой ситуации винить облгазы не стоит, мол, сейчас нет возможности за свой счет установить счетчики.

Справка Finance.ua

  • С 1 ноября компания НАК “Нафтогаз” повысила цену на газ для населения. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАК “Нафтогаз”. Если сравнивать с октябрем, то цена газа выросла на 34,7%.

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По материалам Обозреватель
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