Межбанк: ситуация на рынке останется непростой

В этот вторник ситуация на валютном рынке останется непростой и зависимой от ряда субъективных и объективных факторов.

Из внешних сработает:

а) Завтрашний выходной в США. 11 ноября американцы отмечают День ветеранов, и украинский межбанк будет работать по доллару на условиях поставки валюты ТОМ. Это снизит объем сделок в этой валюте и в тоже время позволит спекулянтам на малообъемном рынке “погонять” курс в течение завтрашней сессии. А сегодня часть клиентов будет активно закрывать свои сделки по доллару или перенесет их сразу на четверг.

б) Продолжение интриги с выборами в США на фоне вестей о нахождении вакцины против коронавируса. Оба фактора как психологически, так и сугубо экономически влияют на поведение международных рынков: фондового, валютного и сырьевого. И в Украине отразятся в первую очередь на курсе евро к гривне, так как он во многом зависит от поведения евро относительно доллара на внешних площадках.

Из внутренних сработает:

а) Продолжение проседания котировок доллара с конца прошлой недели до уровней 28,10/28,12 к вечеру 9 ноября. Как и вчера, это, с одной стороны, провоцирует часть отложенного спроса у тех покупателей, кто выжидает “дна” по курсу, а с другой – делает более сговорчивыми по курсу продавцов на опасениях дальнейшего падения стоимости валюты. Это работает в пользу гривны на межбанке.

б) Приближение налоговых расчетов у компаний на фоне необходимости финансировать текущие хозяйственные затраты. Во второй декаде ноября клиентам предстоит рассчитаться по значительному числу бюджетных обязательств, в том числе и по налогу на прибыль за третий квартал. Суммы там немаленькие, учитывая, что этот период пришелся на послабления карантинных мер в стране и хоть какое-то улучшение ситуации с экономикой после жесткого локдауна весной. Рост налоговых отчислений заставит компании активнее продавать валюту и это также сработает в пользу гривны.

в) Действия Нацбанка. Сейчас регулятор не особо препятствует проседанию котировок, периодически выходя с интервенциями по покупке валюты, а даёт курсу постепенно проседать в течение дня и лишь потом выходит с покупкой по более низкому курсу. Это создает определенный нисходящий тренд на рынке по доллару в последние несколько дней.

г) Политика и психология – напряженная ситуация вокруг Конституционного суда, а также вести о продолжении быстрого распространения коронавируса в Украине и возможного введения жестких карантинных мер выходного дня – явно не способствуют позитивным настроениям ни бизнеса, ни граждан. Это отражается на торговле и экономике в целом. И является негативным фактором.

д) Аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ. Чиновники будут продавать гривневые облигации на 168, 350 и 826 дней, а также долларовые на 448 дней. Они рассчитывают на достаточно большие объемы размещения (что с учетом продажи валютных бумаг достаточно реально). В случае его успешного проведения – значительные ресурсные операции на украинском рынке приведут к реакции на это и на валютном межбанке, что позитивно отразится на гривне в ближайшие дни. Если же объемы будут низкими – то на настроениях рынка это не отразится.

По прогнозам во вторник объем операций на межбанке составит до $200 млн при заключении до 610 сделок.

Курсы межбанка по прогнозу 10 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,30 гривен, евро – коридор 33,05 – 33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,10 / 28,12

евро – 33,35 / 33,38

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке