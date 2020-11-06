Четыре банка получили более 560 млн грн рефинанса

Национальный банк на аукционе 6 ноября предоставил четырем банкам 563,6 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней, под 6% годовых.
«06.11.2020 произошел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на 563,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых», – сообщает регулятор.
Напомним, Нацбанк проводит тендеры по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней еженедельно по пятницам, а по долгосрочному рефинансированию от 1 до 5 лет — каждую вторую пятницу месяца. Следующий аукцион по долгосрочному рефинансированию состоится 13 ноября.
Так, 30 октября пять банков получили 10,34 млрд грн короткого рефинанса НБУ.
23 октября НБУ предоставил трем банкам 560 млн грн краткосрочного рефинансирования.
На аукционе 16 октября три банка получили 568 млн грн короткого рефинанса.
9 октября НБУ предоставил 14 банкам почти 5 млрд грн рефинансирования сроком до 5 лет под 6% годовых. При этом 1 млрд грн рефинанса получил Универсал Банк. Рефинансирование на 300 млн грн сроком до 82 дней по процентной ставке 6% годовых получил 1 банк.
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