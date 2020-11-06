Рынок топлива замер в ожидании новых цен

Розничные цены на рынке топлива затаились. После рекордов подорожания, когда цены выросли на 1,1-1,15 грн/л, или на 5%, рынок замер. А в ряде регионов топливо даже подешевело.
Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор “Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.
Главным на наступившей неделе стало разнонаправленное изменение цен. Оно было небольшим, в пределах 6 коп./л. Бензины и дизтопливо подешевели в 11 регионах, автогаз в 9. В трех областях цены не изменились, в остальных незначительное подорожание продолжилось.
Самые низкие цены на бензин и дизтопливо по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской.
Самый дорогой газ также в Луганской области – 13,05 грн/л, самый дешевый в Николаевской, Сумской и Харьковской областях – по 12,53 грн/л.
В целом разброс цен не изменился ни по одному виду нефтепродуктов. По А-92 он составляет 14,9% (3,28 грн/л), по А-95 – 13,5% (3,11 грн/л), по дизелю – 13,9% (2,88 грн/л), по автогазу – 4,2% (0,52 грн/л).
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