Акция "Золотая пора" от Банка Сич

С 10 ноября по 24 декабря 2020 г. физические лица, оформившие вклад в иностранной валюте во Владимирском отделении АО «БАНК СИЧ» в г. Киеве, участвуют в розыгрыше банковских слитков золота.

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