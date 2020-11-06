Межбанк: обвал золота, и хороший понедельник для гривны

В понедельник тренд по укреплению гривны на межбанке продолжился. Доллар подешевел на 4 копейки – с 28,14/28,16 до 28,10/28,12 гривен, а евро на 10 копеек – с 33,45/33,48 до 33,36/33,38. НБУ не пришлось выходить на рынок.
Предложение почти весь день превышало спрос, но как только котировки снизились до предполагаемого крупными покупателями курсового “дна” – почти весь излишек был ими быстро выкуплен. Это говорит лишь о том, что отложенный спрос на валюту сохраняется, но покупатели имеют возможность выжидать. А вот продавцам-экспортерам приходится уже приспосабливаться под текущую ситуацию и у них нет сейчас варианта взять паузу – слишком уж им нужны оборотные средства в гривне для финансирования текущих расходов.
Из дополнительных факторов, влияющих на весь мировой рынок – можно отметить новость о возможном нахождении вакцины против коронавируса. Надеемся, что это действительно решит эту проблему, а пока золото на этой новости обвалилось сразу на $89 и на момент написания статьи стоит порядка $1862 за унцию. Начала дорожать и нефть. Теперь главное – чтобы это все оказался не очередной фейк, а реальное решение по этой напасти для человечества. В любом случае – эта новость сейчас топовая для всех рынков, в том числе и для валютного.
Ход торгов:
Предложение с самого утра превышало спрос и доллар с утренних 28,14/28,16 гривен к 11 часам просел до 28,115/28,13 гривен, до 28,095/28,115 к 12 часам и до 28,08/28,10 к обеду. НБУ не вышел с покупкой доллара и курс грозил провалиться и ниже.
Но в обед и после него на торги вышли крупные покупатели, которые явно выжидали “дна” по курсу. Это остановило падение котировок и уровень 28,08/28,10 с небольшими отклонениями продержался до 15 часов.
Когда все основные игроки закрыли свои сделки – на единичных операциях спекулянты подтянули курс до 28,095/28,115 к 16 часам и до 28,10/28,12 к концу дня.
Главные события 9 ноября на межбанке:
1. Доллар за день подешевел с 28,14/28,16 до 28,10/28,12 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк не выходил на торги.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1228 гривен, а официальный на 10 ноября установлен на отметке 28,1116 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,08 / 28,10
евро – 33,39 / 33,41
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1822 / 1,1824
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