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Рост цен в Украине ускорился в два раза

Рост цен в Украине ускорился в два раза

Потребительские цены в Украине в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к октябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 2,6% с 2,3% в сентябре 2020 года.

Продукты питания в Украине за октябрь 2020 года подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали сахар – на 22,9% и яйца – на 22,7%. В то же время фрукты подешевели на 6,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь – выросли на 2,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,4% (в том числе газ подорожал на 18,2%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение – подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,2%, цены на связь не изменились, на отдых и культуру – выросли на 0,9%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.


график: Госстат

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По материалам РБК-Украина
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