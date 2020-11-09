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Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работать

Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работать

В ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Ожидается, что такие ограничения продлятся в течение нескольких недель.

Согласно документу, предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Что запретят. Ожидается, что по субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме того, запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Что будет разрешено. При карантине выходного дня останутся работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами.

Также смогут работать финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, общественный транспорт продолжит работать, а рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей только на вынос.

Когда введут карантин выходного дня. Пока точной даты нет, но главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство готовится ввести его в ближайшее время. Отметим, если решение примут на ближайшем заседании Кабмина, то ограничения уже могут вступить в силу на 14 и 15 ноября.

“В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министром Украины (постановление, – ред.) о более жестком карантине в выходной день. Мы будем делать все возможное, чтобы спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать экономику”, – добавил Ляшко.

Сколько продлится такой карантин. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня продлится несколько недель. Ожидается, что он поможет избежать полного локдауна.

“Увеличение количества койко-мест, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим”, – сказал президент.

По материалам РБК-Украина
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