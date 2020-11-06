Hyundai стала производить одежду

Компания Hyundai разработала линейку фирменных аксессуаров для ценителей «спортивной» линейки N Line. Речь идет о фирменной коллекции одежды.
Корейский автопроизводитель решил привлечь большую аудиторию и выпустил фирменную коллекцию одежды и аксессуаров.
Самый дешевый товар из аксессуаров N Line – наклейка, которая стоит 5000 южнокорейских вон, это примерно 4,5 доллара по актуальному курсу.
Есть также ряд аксессуаров для телефонов, к тому же Hyundai выпустил футболки и носки линейки N Line.
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