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Hyundai стала производить одежду

Hyundai стала производить одежду

Компания Hyundai разработала линейку фирменных аксессуаров для ценителей «спортивной» линейки N Line. Речь идет о фирменной коллекции одежды.

Корейский автопроизводитель решил привлечь большую аудиторию и выпустил фирменную коллекцию одежды и аксессуаров.

Самый дешевый товар из аксессуаров N Line – наклейка, которая стоит 5000 южнокорейских вон, это примерно 4,5 доллара по актуальному курсу.

Есть также ряд аксессуаров для телефонов, к тому же Hyundai выпустил футболки и носки линейки N Line.

По материалам MMR
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