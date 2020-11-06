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Украина потеряла почти 10% внешней торговли

Украина потеряла почти 10% внешней торговли

Объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (90,680 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые десять месяцев 2020 года составил 39,636 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 43,077 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,401 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-октябрь 2020 года сократился 2% до 17,603 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 7,526 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 33% до 6,350 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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