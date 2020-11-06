Прирост наличности обеспечили банкноты крупнейших номиналов

Рост объема наличных почти на 91 млрд грн с начала года обеспечили банкноты номиналов 1000 грн и 500 грн.

Об этом сообщил аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

«С начала года наличной гривны стало на 91 млрд больше (+14% YTD). Почти полностью этот прирост обеспечили банкноты крупнейших номиналов – 1000 грн и 500 грн», – написал он.

В то же время мелкие банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн планово выводятся из обращения.

Напомним, в сентябре объем наличных вырос на 7,2 млрд грн до 515,8 млрд грн по сравнению с августом 2020 года (508,6 млрд грн).

На 1 октября в наличном обращении находилось банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).