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Названы технические особенности первого кроссовера Lotus

Названы технические особенности первого кроссовера Lotus

Первый кроссовер марки Lotus получит полностью электрическую силовую установку.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Autocar.

Ранее сообщалось, что SUV получит гибридную силовую установку. На данный момент в компании эта модель получила название Lambda. Главным конкурентом новинки может стать Tesla Model X. Серийное производство электрического кроссовера наладят на заводе в Поднебесной.

Говорят, что запас хода авто на одной зарядке составит около 600 километров. Кроссовер будет доступен в двух версиях. Стандартная будет оснащаться двумя электродвигателями суммарной мощностью 600 «лошадей». Производительность топовой модификации достигнет около 750 лошадиных сил.

Фото Autocar

Официальная презентация Lambda запланирована на 2022 год.

По материалам MMR
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