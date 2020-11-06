Компания Уоррена Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 млрд

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, которым руководит миллиардер Уоррен Баффет, в третьем квартале 2020 года выкупил собственные акции на сумму в $9 млрд, следует из финансового отчета компании.

Это рекордный выкуп акций для Berkshire Hathaway, пишет Forbes. Он почти вдвое превышает сумму, которую компания потратила на покупку своих акций во втором квартале – $5,1 млрд. Таким образом, всего в 2020 году инвестхолдинг Баффета приобрел свои акции на $15,7 млрд, отмечает издание.

Berkshire Hathaway выкупила свои акции класса A на сумму в $2,5 млрд, а акции класса B – на $6,7 млрд. Как отмечает CNBC, на этот шаг компания пошла из-за пандемии коронавируса. Вызванный эпидемией кризис напрямую сказался на предприятиях во владении холдинга, среди которых есть железнодорожные и страховые компании, а также поставщики коммунальных услуг.

Согласно отчету, операционная прибыль Berkshire Hathaway в третьем квартале сократилась на 30% в годовом выражении и составила $5,5 млрд. При этом чистая прибыль выросла на 82% год к году, составив $30,1 млрд.

Как отмечает CNBC, ростом чистой прибыли компания во многом обязана инвестициям в Apple, которая в третьем квартале выросла на 26%.

Состояние Уоррена Баффета в настоящее время составляет, по данным Forbes Real-Time, $79 млрд.