Варианты обновления устаревшего жилья - КСУ

В Украине более 80% жилья является устаревшим и это пора менять. Все инструменты для этого есть и их нужно провести на законодательном уровне.
Так считает президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба КСУ.
В сообщении отмечается, что более 50% жилья перешло 50-летней порог и требует капитального ремонта, а коммунальная инфраструктура изношена на 70%. В Украине насчитывается около 25,5 тыс. домов первых массовых серий крупнопанельных, блочных и кирпичных, общей площадью 72 млн кв. м, то есть 23% жилого фонда крайне нуждаются в восстановлении путем реконструкции или модернизации.
Есть различия в изношенности жилого фонда по регионам:
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В частности, в Киеве согласно Генплану предусмотрена полная реконструкция так называемых «хрущевок». Ведь они занимают более 1,5 тыс. га. Их планируют отремонтировать и утеплить. По принципу устойчивой мобильности “центр рядом с домом» в таких жилых районах будут создавать общественные центры и общественные пространства. Согласно проекту Генплана Киева, до 2025 года намерены снести 2,8 млн кв. м жилой площади (в первую очередь дома, построенные в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века) и построить 7,8 млн квадратных метров нового жилья. В КСУ считают, что существует несколько вариантов обновления устаревшего жилого фонда:
В Конфедерации строителей считают, что решение вопроса устаревшего жилья усилит строительную отрасль новыми инвестициями, увеличит количество новостроек. А главное, будет способствовать развитию у граждан культуры к комфортной и безопасной жизни.
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