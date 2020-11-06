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Варианты обновления устаревшего жилья - КСУ

Варианты обновления устаревшего жилья - КСУ

В Украине более 80% жилья является устаревшим и это пора менять. Все инструменты для этого есть и их нужно провести на законодательном уровне.

Так считает президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба КСУ.

В сообщении отмечается, что более 50% жилья перешло 50-летней порог и требует капитального ремонта, а коммунальная инфраструктура изношена на 70%. В Украине насчитывается около 25,5 тыс. домов первых массовых серий крупнопанельных, блочных и кирпичных, общей площадью 72 млн кв. м, то есть 23% жилого фонда крайне нуждаются в восстановлении путем реконструкции или модернизации.

Есть различия в изношенности жилого фонда по регионам:

  • Черкасская, Харьковская, Запорожская, Николаевская области – около 30%;
  • Закарпатская и Ивано-Франковская области – около 18-20%;
  • г. Киев – около 36%.

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В частности, в Киеве согласно Генплану предусмотрена полная реконструкция так называемых «хрущевок». Ведь они занимают более 1,5 тыс. га. Их планируют отремонтировать и утеплить. По принципу устойчивой мобильности “центр рядом с домом» в таких жилых районах будут создавать общественные центры и общественные пространства. Согласно проекту Генплана Киева, до 2025 года намерены снести 2,8 млн кв. м жилой площади (в первую очередь дома, построенные в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века) и построить 7,8 млн квадратных метров нового жилья. В КСУ считают, что существует несколько вариантов обновления устаревшего жилого фонда:

  • реконструкция. Уже разработан законопроект, согласно которому не менее 75% жильцов дома должны дать согласие на проведение реконструкции. Какие дома будут подлежать сносу либо реконструкция которых невозможна без отселения – будет определяться на основании проектной документации;
  • капитальный ремонт. Например, в Киеве действует программа «70/30 Капитальный ремонт» – софинансирование капитальных ремонтов общего имущества в многоквартирных домах. Но такие программы нужны для каждого украинского города.

В Конфедерации строителей считают, что решение вопроса устаревшего жилья усилит строительную отрасль новыми инвестициями, увеличит количество новостроек. А главное, будет способствовать развитию у граждан культуры к комфортной и безопасной жизни.

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По материалам Finance.UA
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