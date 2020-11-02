Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%. Нерезиденты всю неделю на рынке отсутствовали.
С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,45 до 28,14 грн (-1,1%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,61/28,63 до 28,12/28,14 (-1,7%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,49/28,69 до 28,12/28,39 (-1,3%/-1,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках – около 27,9/28,1 грн”, – прогнозирует Иосуб.
Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, до конца ноября по валютной паре доллар/гривна вероятен ценовой канала с границами 28,25-28,85.
“Резервы НБУ за октябрь сократились на 386 млн долларов США – до 26,14 млрд, а “чистые” международные резервы составили 15,37 млрд долларов США. Минэкономики полагает, что ВВП к концу 2020 года снизится на 4,8% (ранее падение в 6,0%). Верховная Рада приняла проект бюджета на 2021 год в первом чтении. Конституционный суд Украины собирается отменить земельную реформу, что может серьёзно осложнить сотрудничество с МВФ. Фонд также требует провести аудит расходов COVID-фонда по причине слухов о нецелевом расходовании его средств”, – напоминает эксперт.
С его слов, на этой неделе стоит ожидать коррекцию к уровню 28,30. Валютная пара евро/гривна будет торговаться в ценовом канале 33,25-33,55.
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