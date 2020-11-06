В Украине изменился порядок погашения налогового долга - напоминает ГНС

Процедура погашения налогового долга налогоплательщиками была изменена. Сокращен срок для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга с 60 до 30 календарных дней со дня отправки.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

“Законом Украины от 16 января 2020 года № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» с изменениями внесены изменения, в частности, к главе 8 «Погашение налогового долга плательщиками налогов» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ)”, – говорится в сообщении.

Что меняется:

сокращается срок, предоставленный для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга, с 60 до 30 календарных дней со дня направления (вручения) такому плательщику налогового требования, в течение которых не осуществляется взыскание средств и продажа имущества;

устанавливается, что взыскание задолженности по части чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений отныне будет осуществляться в порядке, установленном статьями 59 – 60 и 87 – 101 НКУ ;

дополняются основания освобождения имущества налогоплательщика – должника из налогового залога, в частности, со дня:

- получения контролирующим органом подтверждения полного погашения сумм рассроченных (отсроченных) денежных обязательств и процентов за корректировки рассрочкой (отсрочкой) в установленном законодательством порядке;

- получение налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со ст. 92 НКУ;

сокращается с двух до одного месяца срок, в течение которого налогоплательщик, имеющий налоговый долг, может самостоятельно осуществить оценку имущества, находящегося в налоговом залоге, путем заключения договора с оценщиком;

предусматривается ежедневное (вместо ежемесячного) обнародование информации относительно субъектов хозяйствования, имеющих налоговый долг.

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины обнародовала перечень налоговых должников по состоянию на 1 октября 2020 года. В списке 1 048 001 должник перед бюджетом.

Налоговый кодекс Украины определяет, что в случае наличия у налогоплательщика налогового долга контролирующие органы обязаны зачислить средства, которые он уплатил в счет погашения налогового долга согласно очередности его возникновения независимо от направления уплаты, определенного налогоплательщиком.

На официальном веб-портале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг. Эти данные можно просмотреть по ссылке.

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