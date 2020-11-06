В Украине изменился порядок погашения налогового долга - напоминает ГНС

Процедура погашения налогового долга налогоплательщиками была изменена. Сокращен срок для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга с 60 до 30 календарных дней со дня отправки.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
“Законом Украины от 16 января 2020 года № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» с изменениями внесены изменения, в частности, к главе 8 «Погашение налогового долга плательщиками налогов» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ)”, – говорится в сообщении.
Что меняется:
- получения контролирующим органом подтверждения полного погашения сумм рассроченных (отсроченных) денежных обязательств и процентов за корректировки рассрочкой (отсрочкой) в установленном законодательством порядке;
- получение налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со ст. 92 НКУ;
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