0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 272 0

3 города Украины остаются без тепла

3 города Украины остаются без тепла

В 23 городах Украины среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов, а отопления до сих пор или вообще нет, или включено только частично. Проблемы возникли из-за критических долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей.

В сумме предприятия ТКЭ задолжали “Нафтогазу” 35,6 млрд гривен.

Уже почти четыре года Смела славится большими долгами за газоснабжение предприятий теплокоммунэнерго. Как подсчитал глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук, речь идет о 52 млн гривен задолженности перед “Черкассыгазом”, и более 60 млн – перед НАК “Нафтогаз”. Каждый раз отопительный сезон здесь напоминает триллер – “Выживет ли в холода 70-тысячный город”.

Сейчас здесь заключен договор реструктуризации долгов перед “Нафтогазом”, и Смела сможет получать голубое топливо для запуска котельных. Но не все так просто, жалуется новоизбранный мэр Сергей Ананко. По его словам, “Черкассыгаз” вырезал части труб у котельных – чтобы не было несанкционированного отбора. Поэтому прежде, чем пускать газ, нужно восстановить инфраструктуру.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.