3 города Украины остаются без тепла

В 23 городах Украины среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов, а отопления до сих пор или вообще нет, или включено только частично. Проблемы возникли из-за критических долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей.
В сумме предприятия ТКЭ задолжали “Нафтогазу” 35,6 млрд гривен.
Уже почти четыре года Смела славится большими долгами за газоснабжение предприятий теплокоммунэнерго. Как подсчитал глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук, речь идет о 52 млн гривен задолженности перед “Черкассыгазом”, и более 60 млн – перед НАК “Нафтогаз”. Каждый раз отопительный сезон здесь напоминает триллер – “Выживет ли в холода 70-тысячный город”.
Сейчас здесь заключен договор реструктуризации долгов перед “Нафтогазом”, и Смела сможет получать голубое топливо для запуска котельных. Но не все так просто, жалуется новоизбранный мэр Сергей Ананко. По его словам, “Черкассыгаз” вырезал части труб у котельных – чтобы не было несанкционированного отбора. Поэтому прежде, чем пускать газ, нужно восстановить инфраструктуру.
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