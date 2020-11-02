АМКУ оштрафовал аэропорт в Днепре

АМКУ оштрафовал ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» в Днепре на 255 тыс. гривен.
Об этом стало известно из решения АМКУ.
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“Оштрафовано ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (г. Днепр) на 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) гривен за нарушение в виде осуществления концентрации путем приобретения ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (г. Днепр) контроля над ООО «Авиационная компания «Роза ветров» (г. Днепр), через назначение физического лица-гражданина Украины на должность заместителя генерального директора-финансового директора по совместительству ООО “АК “Роза ветров”, который уже занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ООО “МА “Днепропетровск”, без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо”, – сказано в сообщении АМКУ.
Напомним, на строительство нового аэропорта Днепра в 2021 году предусмотрено 1,5 млрд грн.
Сейчас на стройплощадке аэропорта продолжаются подготовительные работы. Взлетно-посадочной полосой занимается государство, терминалом – частный инвестор. На днях там начнут укладывать новые коммуникации и забивать сваи.
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