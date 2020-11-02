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В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса

В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса

Финансовые агломераты Morgan Stanley и Credit Suisse оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса более чем в 10 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Guardian.

В своих прогнозах банки предполагают, что людям придется вакцинироваться от COVID-19 ежегодно, как и от гриппа, а средняя цена за дозу вакцины составит 20 долл.

Аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон считает, что, если от коронавируса будет ежегодно делать прививки столько же людей, сколько от гриппа, выручка фармкомпаний в США, Европе и других развитых странах составит 10 млрд долл в год.

По его оценке, стоимость производства дозы вакцины – 5-10 долл. Объем рынка будет зависеть от того, придется ли проводить вакцинацию ежегодно, а также от стоимости вакцины, и в мировом масштабе может достичь 25 млрд долл.

Между тем аналитик Credit Suisse Эван Сейгерман считает, что только рынок США может составить 10 млрд долл., исходя из цены на дозу вакцины Pfizer в 19,5 долл. и предположения, что 330 млн человек получат по две дозы вакцины.

По материалам Економічна Правда
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