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Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)

Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)

В октябре средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1465 долл. США/кв.м.

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.

За год цена квадрата нового жилья в долларовом эквиваленте выросла на 5,9%, в гривне – на 18,6%.

Динамика цен на дорогие и дешевые квартиры:

  • по сравнению с сентябрем, 20% квартир низкого ценового сегмента подорожали до 24681 грн./кв.м, высокого сегмента – до 65949 грн./кв.м.
  • в долларах цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте до 866 долл./кв.м, в «дорогом» – до 2314 долл./кв.м.

Средние цены выставленных на продажу квартир по расположению и количеству комнат:

Левый берег:

  • 1-комн. – 1 597 595 грн/объект, 37520 грн/кв.м;
  • 2-комн. – 2 150 795 грн/объект, 33587 грн/кв.м;
  • 3 комн. – 2 773 336 грн/объект, 31570 грн/кв.м.

Правый берег:

  • 1-комн. – 1 771 024 грн/объект, 41503 грн кв.м;
  • 2-комн. – 2 556 499 грн/объект, 39106 грн кв.м;
  • 3 комн. – 3 486 388 грн/объект, 37876 грн/кв.м.

Центр:

  • 1-комн. – 2 940 371 грн/объект, 60404 грн/кв.м;
  • 2-комн. – 4 130 015 грн/объект, 58059 грн/кв.м;
  • 3 комн. – 6 078 266 грн/объект, 57493 грн/кв.м.

Предложение квартир на вторичке. Количество выставленных на продажу квартир в Киеве в октябре уменьшилось на 1,9% по сравнению с сентябрем, и составило 11199 квартир.

Районы. Чаще всего продают жилую недвижимость, расположенную на Правом берегу – 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 30% от общего количества выставленных на продажу, в Центре Киева – 22%. Больше квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах – по 14%, Печерском и Шевченковском – 13%, Днепровском – 11%, Соломенском -10%. Меньше выставленных на продажу квартир: в Оболонском и Подольском районах – по 7%, Святошинском – 6%, в Деснянском – 5%.

Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в киевских новостройках

Анализ предложения с разделением по количеству комнат по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 9%.

По материалам Finance.UA
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