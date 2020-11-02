Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)

В октябре средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1465 долл. США/кв.м.
Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.
За год цена квадрата нового жилья в долларовом эквиваленте выросла на 5,9%, в гривне – на 18,6%.
Динамика цен на дорогие и дешевые квартиры:
Средние цены выставленных на продажу квартир по расположению и количеству комнат:
Левый берег:
Правый берег:
Центр:
Предложение квартир на вторичке. Количество выставленных на продажу квартир в Киеве в октябре уменьшилось на 1,9% по сравнению с сентябрем, и составило 11199 квартир.
Районы. Чаще всего продают жилую недвижимость, расположенную на Правом берегу – 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 30% от общего количества выставленных на продажу, в Центре Киева – 22%. Больше квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах – по 14%, Печерском и Шевченковском – 13%, Днепровском – 11%, Соломенском -10%. Меньше выставленных на продажу квартир: в Оболонском и Подольском районах – по 7%, Святошинском – 6%, в Деснянском – 5%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 9%.
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